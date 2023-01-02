الخطوط السعودية تفتح باب التوظيف بمجال الخدمة الجوية للجنسين

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– طاقم الخدمة الجوية.
– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.
1- شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.
2- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) – تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
3- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.
4- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.
5- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.
المميزات:
– تذاكر مخفضة.
– تأمين طبي.
– عروض وتخفيضات الموظفين.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- للرجال:
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2- للنساء:
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