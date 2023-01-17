الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل في جدة

أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- ضابط مبيعات
Sales Sr. Officer
المؤهلات و المتطلبات:
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- درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو المجالات ذات الصلة
- خبرة لا تقل عن 3 – 5 سنوات
- يتتبع الميزانيات ويجلب الفروق إلى انتباه كبار الزملاء أثناء العمل ضمن أنظمة الميزنة المعمول بها.
- يُجري البحث باستخدام مصادر البيانات الأولية ويختار المعلومات ذات الصلة لتمكين تحليل الموضوعات والاتجاهات الرئيسية.
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- الاتصال بإدارات CIC و CRM لضمان حركة الشحن كما هو مخطط لها والتنسيق مع إدارات الشركة للتعامل مع أي فشل في الخدمة.
- جمع ومراجعة وتسوية تقارير نهاية الورديات ، ثم إرسال تقارير نهاية الورديات إلى الإدارة المالية.
- فهم طلبات العميل ثم قدم للعميل أفضل الحلول التي تلبي احتياجاته.
- قبول الشحنة من العميل والتأكد من توفير معلومات دقيقة.
- تسليم الشحنة والوثائق إلى قسم العمليات / المناولة الأرضية.
- ضمان تحقيق أعلى وأفضل النتائج للمبيعات المستهدفة والمخططة في جميع خطوط الإنتاج.
- يبيع شخصيًا منتجات وخدمات قياسية للعملاء و / أو يشرف على فريق من مستشاري المبيعات.
- يحلل المشاكل والقضايا المحددة لإيجاد أفضل الحلول التقنية و / أو المهنية.
2- مدير الامتثال للأمن السيبراني
Cyber Security Compliance Manager
المؤهلات و المتطلبات:
- درجة متقدمة في تكنولوجيا المعلومات
- خبرة 5-10 سنوات من الخبرة في إدارة جهود الأمن السيبراني لمنظمة
- فهم معايير الأمن السيبراني مثل NIST ، والتعرض المثالي لـ NCA
- خبرة في العمل مع تقنيات الأمن السيبراني مثل Firewalls و SIEM والأنظمة الأساسية الأخرى.
- توفير الإشراف على الامتثال والتوجيه والتوجيه اللازم للحفاظ على الامتثال المستمر للأمن السيبراني NCA لحماية أصول التوليد للحفاظ على التشغيل الموثوق للنظام الكهربائي بالجملة.
- تطوير برنامج أمان إلكتروني يتمتع برؤية تتجاوز التوقف عند جهاز توجيه الأصول وجدار الحماية.
- إدارة المخاطر المتزايدة من الجهات الحكومية ، تحتاج برامج الأمن السيبراني إلى التوسع إلى مستوى الأصول لدينا لتأمين أصولنا.
طريقة التقديم:
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