الخليج والرائد لا يعرفان التعادل

تترقب الجماهير مباراة الخليج والرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة الخليج والرائد اليوم

ومن المقرر أن يلعب فريقا الخليج والرائد، عند الساعة 3:30 اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

الفريقان يسعيان للفوز

وسبق أن لعب الفريقان 6 لقاءات في دوري المحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في تحقيق الفوز أول 4 مباريات على التوالي، وفاز الرائد في آخر مواجهتين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواصلة تفوقه ضد الرائد، حيث إنه نجح في التسجيل أمامه في جميع مبارياتهما السابقة بدوري المحترفين.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الخليج والرائد اليوم، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الفوز 3 مرات وتعادل مرة وخسر 9 لقاءات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل 8 أهداف واستقبل 21 هدفًا.

على الجانب الآخر، فاز الفريق الريداوي 5 مرات وتعادل مرة وخسر 8 لقاءات في دوري روشن السعودي قبل مباراة الخليج والرائد اليوم، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، واهتزت شباكه 23 مرة.