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الخليج والوحدة يسعيان لمواصلة الانتصارات

2023-01-13 الساعة 3:15
الخليج والوحدة يسعيان لمواصلة الانتصارات
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الخليج والوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة اليوم بالجولة الـ13

ومن المقرر أن يلعب الخليج والوحدة عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم الخليج المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

الخليج والوحدة يسعيان للفوز

وسبق أن لعب الخليج والوحدة 4 مرات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح فرسان مكة في تحقيق الفوز مرة واحدة، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

وتُعد مباراة الخليج والوحدة اليوم بين أقل فريقين تسجيلًا للأهداف في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يدل على معاناتهما على الصعيد الهجومي واستغلال الفرص.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من تحقيق الفوز في الجولة الماضية ضد التعاون بهدف دون رد، فيما تجاوز الوحدة عقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

ونجح الخليج في الفوز مرتين وتعادل مرة وخسر 9 لقاءات، وأحرز 5 أهداف واهتزت شباكه 19 مرة، فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من الفوز 3 مرات وتعادل مثلهم وخسر 5 مرات، وسجل 6 أهداف واستقبل 10 أهداف.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

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