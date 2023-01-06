الخليج يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب التعاون

وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع النصر يسعى لتعزيز صدارته مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء
حقق نادي الخليج فوزًا ثمينًا، مساء اليوم، على نادي التعاون بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الخليج يعود من القصيم بانتصار ثمين 🔥قد يهمّك أيضاً
📺 شاهد هدف اللقاء الوحيد ⤵️#التعاون_الخليج | #SSC pic.twitter.com/uxdffu2CyG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
وشهد الشوط الأول إهدار اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا ركلة جزاء لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ24.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز هدف التقدم لـ الخليج بالدقيقة الـ59.
وأصبح رصيد الخليج بعد الفوز 7 نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 23 نقطة في المركز الخامس.