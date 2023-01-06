الخليج يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب التعاون

حقق نادي الخليج فوزًا ثمينًا، مساء اليوم، على نادي التعاون بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إهدار اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا ركلة جزاء لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ24.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز هدف التقدم لـ الخليج بالدقيقة الـ59.

وأصبح رصيد الخليج بعد الفوز 7 نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 23 نقطة في المركز الخامس.