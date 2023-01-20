الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد

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واصل نادي الخليج نتائجه الإيجابية في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن فاز على نادي الرائد عصر اليوم الجمعة بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14.
🎥 أهداف المباراة ⬇️
• الخليج 3 × 0 الرائد#الخليج_الرائد | #SSC pic.twitter.com/H12gk6v9Vx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 20, 2023
وسجل اللاعب الجابوني أندريه بوكو الهدف الأول للفريق الأصفر في الدقيقة الـ32.
وانتهى الشوط الأول بتأخر الرائد بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب خالد السميري الهدف الثاني للفريق الأصفر بالدقيقة الـ60، ثم اختتم اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي الأهداف لنادي الخليج بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 90.
وحقق الأصفر فوزه الثالث تواليًا في دوري روشن، ليصل إلى النقطة رقم 13 في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الـ11.