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الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد

2023-01-20 الساعة 6:16
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
المواطن - محمد سمعه

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واصل نادي الخليج نتائجه الإيجابية في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن فاز على نادي الرائد عصر اليوم الجمعة بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14.

وسجل اللاعب الجابوني أندريه بوكو الهدف الأول للفريق الأصفر في الدقيقة الـ32.

وانتهى الشوط الأول بتأخر الرائد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب خالد السميري الهدف الثاني للفريق الأصفر بالدقيقة الـ60، ثم اختتم اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي الأهداف لنادي الخليج بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 90.

وحقق الأصفر فوزه الثالث تواليًا في دوري روشن، ليصل إلى النقطة رقم 13 في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الـ11.

الخليج والرائد - دوري روشن

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