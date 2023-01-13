الخليج يُحقق فوزًا ثمينًا على الوحدة بثلاثية

حقق نادي الخليج فوزًا ثمينًا، مساء اليوم الجمعة، على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز مهم لـ الخليج

وكان الأصفر تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب سوكول سيكاليشي بالدقيقة التاسعة، ثم تعادل جيرسون رودريغيز للوحدة في الدقيقة الـ32.

وفي الشوط الثاني سجل البرتغالي فابيو مارتينيز، الهدف الثاني للأصفر بالدقيقة السبعين، ثم تعادل نادي الوحدة عبر محترفه الفرنسي عبدالكريم يودا في الدقيقة الثمانين.

ورفض الخليج، الاستسلام ليعود فابيو مارتينيز ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة الـ87.

وأصبح رصيد الأصفر بعد الفوز 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.