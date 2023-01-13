الخليج يُحقق فوزًا ثمينًا على الوحدة بثلاثية

ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباراتي الجمعة وصفات منزلية للتخفيف من البرد أثناء الشتاء صحيفة ماركا: الهلال والاتحاد يُغريان ميسي بـ 350 مليون يورو الاكتفاء المادي للمرأة مُتهم بزيادة نسب الطلاق! تاريخ مواجهات الشباب والنصر رابط حجز تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة الراشد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج لحظة تعرض رئيس الائتلاف السوري المعارض للطرد والضرب قطر تلحق بالبحرين وتصعد لنصف نهائي كأس الخليج
حقق نادي الخليج فوزًا ثمينًا، مساء اليوم الجمعة، على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
فابيو مارتينيز يصل بالخليج إلى النقطة العاشرة ✅قد يهمّك أيضاً
📺شاهد أهداف المباراة ⬇️#الخليج_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/2IPswlNtq5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 13, 2023
وكان الأصفر تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب سوكول سيكاليشي بالدقيقة التاسعة، ثم تعادل جيرسون رودريغيز للوحدة في الدقيقة الـ32.
وفي الشوط الثاني سجل البرتغالي فابيو مارتينيز، الهدف الثاني للأصفر بالدقيقة السبعين، ثم تعادل نادي الوحدة عبر محترفه الفرنسي عبدالكريم يودا في الدقيقة الثمانين.
ورفض الخليج، الاستسلام ليعود فابيو مارتينيز ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة الـ87.
وأصبح رصيد الأصفر بعد الفوز 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.