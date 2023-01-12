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بسبب ظروفه الخاصة

الخليج يُخالص جمال بلعمري

2023-01-12 الساعة 5:08
الخليج يُخالص جمال بلعمري
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الخليج، اليوم الخميس، عن رحيل المدافع الجزائري جمال بلعمري عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

رحيل جمال بلعمري

وذكر نادي الخليج في بيان رسمي، أن الإدارة أنهت إجراءات فسخ عقد جمال بلعمري بالتراضي بين الطرفين، بناء على طلب اللاعب الجزائري، نظرًا لظروفه الخاصة.

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جمال بلعمري
بلعمري

وثمنت إدارة الخليج في بيان عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجهود التي قدمها جمال بلعمري في الفترة السابقة مع الفريقين، وتمنت له التوفيق والنجاح في مشواره المقبل.

وكان نادي الخليج قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الماضي مع جمال بلعمري في صفقة انتقال حر، نظرًا لخبراته الكبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف الشباب خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، وانضم لنادي ليون الفرنسي ثم فريق قطر.

الجزائري جمال بلعمري
بلعمري مع الشباب

الخليج في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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