الخيالة أمل فيصل أول امرأة تمثل كأس السعودية في النسخة المقبلة

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كشفت أول خيالة سعودية دولية، أمل فيصل، تفاصيل حصولها على الشهادة، مشيدة بدعم الأمير بندر الفيصل، رئيس هيئة الفروسية، والشيخ عبدالإله الموسى، مؤكدةً أنهما كانا سببًا في حصولها على هذه الرخصة.
🎙أمل فيصل – أول خيالة سعودية دولية في سباقات السرعة:
الأمير بندر الفيصل – رئيس هيئة الفروسية – والشيخ عبدالإله الموسى كانوا سبب في حصولي على هذه الشهادة.. وأسبقيتي بها شرف عظيم. #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7#مجلس_الصياهد | #همة_طويق pic.twitter.com/7ls6MKOruVقد يهمّك أيضاً
— مجلس الصياهد (@MAlsyahd) January 12, 2023
وقالت الخيالة أمل خلال لقاء لها مع برنامج مجلس الصياهد، على قناة السعودية الرياضية: إنها ستكون ممثلة الوطن الوحيدة والأولى في النسخة المقبلة من كأس السعودية، وأن ارتباطها بالخيل كان منذ صغرها واستمدت شغفه من أهلها.
واستطردت: الدمج بين الإبل والخيل، موروث شعبي قديم، يتوارثه الأجيال، وهو ما حدث خلال الاستعراض في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.