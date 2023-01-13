Icon

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سيمينس Icon أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية الفطري Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon الأرصاد: أمطار اليوم مصحوبة بجريان السيول في 6 مناطق Icon أشرف العربي: مصر بعيدة تمامًا عن منطقة الإفلاس Icon 4 مراحل رئيسية لبرنامج تسريع ابتكار الجمعيات Icon الخيالة أمل فيصل أول امرأة تمثل كأس السعودية في النسخة المقبلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الدمج بين الإبل والخيل موروث شعبي قديم

الخيالة أمل فيصل أول امرأة تمثل كأس السعودية في النسخة المقبلة

2023-01-13 الساعة 11:08
الخيالة أمل فيصل أول امرأة تمثل كأس السعودية في النسخة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت أول خيالة سعودية دولية، أمل فيصل، تفاصيل حصولها على الشهادة، مشيدة بدعم الأمير بندر الفيصل، رئيس هيئة الفروسية، والشيخ عبدالإله الموسى، مؤكدةً أنهما كانا سببًا في حصولها على هذه الرخصة.

موروث شعبي قديم

وقالت الخيالة أمل خلال لقاء لها مع برنامج مجلس الصياهد، على قناة السعودية الرياضية: إنها ستكون ممثلة الوطن الوحيدة والأولى في النسخة المقبلة من كأس السعودية، وأن ارتباطها بالخيل كان منذ صغرها واستمدت شغفه من أهلها.

واستطردت: الدمج بين الإبل والخيل، موروث شعبي قديم، يتوارثه الأجيال، وهو ما حدث خلال الاستعراض في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب
غرائب

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب

غرائب
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...

السعودية اليوم
الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...
السعودية اليوم

الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...

السعودية اليوم
أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022
كأس العالم

أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022

كأس العالم
الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي
العالم

الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي

العالم
مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية
الرياضة

مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية

الرياضة
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...
العالم

مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...

العالم