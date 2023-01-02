Icon

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة

الداخلية: أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل 5 أماكن

2023-01-02 الساعة 1:58
الداخلية: أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل 5 أماكن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسم في “تويتر”: “تطبق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على الآتي:

قد يهمّك أيضاً
Img

دراسة تربط بين صفقة كريستيانو وتهديد الدوري الأمريكي

Img

تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 38

أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة

– المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة

– المساجد والجوامع

– الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة

– المنشآت النفطية والبتروكيمائية

– منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم