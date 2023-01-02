الداخلية: أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل 5 أماكن

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أعلنت وزارة الداخلية أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسم في “تويتر”: “تطبق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على الآتي:
– المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة
– المساجد والجوامع
– الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة
– المنشآت النفطية والبتروكيمائية
– منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه
وأكدت وزارة الداخلية، أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.