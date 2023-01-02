الداخلية: أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل 5 أماكن

أعلنت وزارة الداخلية أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسم في “تويتر”: “تطبق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على الآتي:

أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة

– المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة

– المساجد والجوامع

– الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة

– المنشآت النفطية والبتروكيمائية

– منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.