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بعدما أُدخل المستشفى بحالة حرجة

الداخلية الكويتية تعلق على ضرب ضابط لبنجالي رفض غسل سيارته

2023-01-27 الساعة 1:00
الداخلية الكويتية تعلق على ضرب ضابط لبنجالي رفض غسل سيارته
المواطن - فريق التحرير

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اعتدى ضابط بوزارة الداخلية الكويتية بالضرب على بنجالي؛ لرفضه غسيل سيارته خلال ثلاثة أيام ماضية، علمًا بأنه جرى الاتفاق معه على غسلها يوميًّا.

حالة حرجة

ووفقًا لوسائل إعلام كويتية، فإن البنجالي الذي أصيب أدخل المستشفى وبحالة حرجة.

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وبحسب صحيفة الرأي، فقد علقت وزارة الداخلية الكويتية على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ضابط في الوزارة بالاعتداء بالضرب على عامل بسبب غسيل مركبة.

وأفادت إدارة الإعلام الأمني أنه تم تسجيل قضية بالواقعة اعتداء بالضرب، جنح أبو فطيرة وحجز المتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.

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