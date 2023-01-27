الداخلية الكويتية تعلق على ضرب ضابط لبنجالي رفض غسل سيارته

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا
اعتدى ضابط بوزارة الداخلية الكويتية بالضرب على بنجالي؛ لرفضه غسيل سيارته خلال ثلاثة أيام ماضية، علمًا بأنه جرى الاتفاق معه على غسلها يوميًّا.
ووفقًا لوسائل إعلام كويتية، فإن البنجالي الذي أصيب أدخل المستشفى وبحالة حرجة.
وبحسب صحيفة الرأي، فقد علقت وزارة الداخلية الكويتية على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ضابط في الوزارة بالاعتداء بالضرب على عامل بسبب غسيل مركبة.
وأفادت إدارة الإعلام الأمني أنه تم تسجيل قضية بالواقعة اعتداء بالضرب، جنح أبو فطيرة وحجز المتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.