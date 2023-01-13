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استعرضت خدماتها لضيوف الرحمن

الداخلية تختتم مشاركتها في إكسبو الحج بتفاعل واسع من الزوار

2023-01-13 الساعة 1:23
الداخلية تختتم مشاركتها في إكسبو الحج بتفاعل واسع من الزوار
المواطن - واس

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شهد جناح وزارة الداخلية في ختام “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023 م، توافد عدد من الزوار للتعرف على أبرز خدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

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برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات “أبشر” و “ميدان” و”بنان”، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.

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