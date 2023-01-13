الداخلية تختتم مشاركتها في إكسبو الحج بتفاعل واسع من الزوار

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية المسند: كل الظواهر المناخية بالمملكة طبيعية عدا تغير درجات الحرارة اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية لـ بايدن الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي
شهد جناح وزارة الداخلية في ختام “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023 م، توافد عدد من الزوار للتعرف على أبرز خدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات “أبشر” و “ميدان” و”بنان”، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.