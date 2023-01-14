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بمعرض يضم 26 قطاعًا أمنيًا وخدميًا

الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل

2023-01-14 الساعة 6:25
الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل
المواطن - واس

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اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض بمعرض يضم أجنحة لقطاعاتها، وقدمت لزوار المهرجان عديدًا من الخدمات والفعاليات المصاحبة من خلال 26 قطاعًا أمنيًا وخدميًا.

مشاركة الداخلية

وجاءت مشاركة وزارة الداخلية في المهرجان ممثلة في الأمن العام بأفرعه والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات وكلية الملك فهد الأمنية والإدارة العامة للمجاهدين والقوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني للعمليات الأمنية وقوات أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن والحماية ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمديرية العامة للسجون والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية ووكالة شؤون الأفواج الأمنية ووكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ونادي منسوبي وزارة الداخلية.

واستعرضت الوزارة خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وأتاحت لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.

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