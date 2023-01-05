الداخلية يفرض التعادل على الزمالك

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي ضد ضيفه نادي الداخلية بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الزمالك ضد الداخلية

وكان نادي الداخلية بادر بالتسجيل عبر اللاعب سمير فكري في الدقيقة الـ25 من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظل الفريق الأبيض يُقاتل لإحراز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب محمد عبدالغني من إحراز هدف التعادل للفريق الأبيض بالدقيقة الـ95 من ضربة رأسية.

وأصبح رصيد الفريق الأبيض بعد التعادل 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن النادي الأهلي المتصدر.

أما نادي الداخلية فأصبح رصيده 9 نقاط في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.