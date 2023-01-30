الداخلية : 4 عقوبات لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود

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أعادت وزارة الداخلية التذكير بعقوبة من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة.
عقوبة من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/VOa3IcqDyy
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 30, 2023
وأوضحت الداخلية في مقطع فيديو صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن العقوبات هي السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير.
وأشارت الوزارة إلى أن تسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود تعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
ولفتت إلى أن الإبلاغ عمن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو من ينقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم أي مساعدة يعد واجبًا وطنيًا.
وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن طريق الاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.