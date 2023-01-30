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السجن لمدة تصل إلى 15 سنة أبرزها

الداخلية : 4 عقوبات لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود

2023-01-30 الساعة 2:57
الداخلية : 4 عقوبات لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الداخلية التذكير بعقوبة من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة.

وأوضحت الداخلية في مقطع فيديو صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن العقوبات هي السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير.

وأشارت الوزارة إلى أن تسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود تعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

واجب وطني

ولفتت إلى أن الإبلاغ عمن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو من ينقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم أي مساعدة يعد واجبًا وطنيًا.

وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن طريق الاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

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