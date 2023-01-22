العثور على الدانة مفقودة حي العليا في الخبر

أعلن الزميل الإعلامي فيصل الفريان العثور على ابنته الدانة، بعد فقدانها لساعات، في حي العليا بالخبر، اليوم الأحد.

وكانت بداية الواقعة حين أعلن الزميل الفريان في تغريدة له عبر تويتر: فقدت ابنتي الدانة في حي العليا في الخبر حيث كانت في أبراج سرايا، موضحًا أنها خرجت من المنزل ولم ترجع من 3 ساعات ، حيث كانت ترتدي تيشرت الهلال وبنطالًا أسود.

دعوات السلامة تحف الدانة

وعلى الفور تفاعل المئات من متابعي الفريان داعين الله بأن يعيد إليه ابنته سالمة حيث قال محمد الشقاء:” الله يعيدها لكم سالمة” فيما قال بدر الصقري: “الله يردها بالسلامة ويطمن قلوبكم عليها”.

بدوره قال فهد الحسام: ضبط النفس مطلوب والدعاء أيضًا وبإذن الله مسألة وقت قصير وتكون بينكم سالمة غانمة، بينما علق عوض الصقور بالقول: “الله يحفظها ويردها لكم عاجلًا غير آجل وهي سالمة وفي أتم الصحة والعافية”، وقال الإعلامي مالك الروقي: “الله يردها سالمة، الله يحميها من الشر”. وتعاطف محمد الفريان بالقول:” آلمني جدًا فقد الغالية يابن العم … وأسأله تعالى العثور عليها عاجلًا يا رب وهي بصحة وعافية”.

العثور على الدانة

وبعدها أعلن الأب العثور على ابنته المفقودة حيث قال في تغريدة له: “اللهم لك الحمد، تم العثور على الابنة، وشكرًا للجميع .. شرطة الخبر والدوريات الأمنية وبلدي الخبر الأخ مشعل الحربي والعقيد سعد الرشود وكل رجل باسمه على رأسي”، بحسب نص التغريدة.