الداوم في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا الأربعاء والخميس

اتفاقية لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف جنوبًا حساب المواطن يعلق على التوجيه الكريم بتمديد الدعم الإضافي 3 أشهر بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن أول أيام الشبط ثاني مواسم الشتاء الفعلي غدًا الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر إقالة مدير مكتب رئيس بولندا بعد تمريره مكالمة صانعي المقالب الروسيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح
أعلنت إدارة جامعة الحدود الشمالية، تأجيل بداية الدوام لموظفي الجامعة وكذلك المحاضرات الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا غدًا الأربعاء وبعد غد والخميس؛ بسبب برودة الطقس.
وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: نظرًا لبرودة الطقس، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية بتأجيل بداية الدوام لموظفي الجامعة، وكذلك المحاضرات الدراسية للطلبة ليومي الأربعاء والخميس 11 و12/ 1/ 2023م إلى الساعة التاسعة صباحًا.
وأشارت إدارة الجامعة إلى أنه سيتم تأخير موعد بدء كافة اختبارات منتصف الفصل لمدة ساعة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم حائل، استمرار الدراسة عن بعد، غدًا الأربعاء، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى عدم استقرار حالة الطقس، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة من خلال منصة مدرستي (عن بعد) ليوم غدٍ الأربعاء 18/ 6/ 1444هـ.
وأشارت الإدارة إلى أن ذلك القرار في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.