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الداوم في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا الأربعاء والخميس

2023-01-10 الساعة 8:29
الداوم في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا الأربعاء والخميس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة جامعة الحدود الشمالية، تأجيل بداية الدوام لموظفي الجامعة وكذلك المحاضرات الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا غدًا الأربعاء وبعد غد والخميس؛ بسبب برودة الطقس.

تأجيل الدوام

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: نظرًا لبرودة الطقس، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية بتأجيل بداية الدوام لموظفي الجامعة، وكذلك المحاضرات الدراسية للطلبة ليومي الأربعاء والخميس 11 و12/ 1/ 2023م إلى الساعة التاسعة صباحًا.

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تأجيل الاختبارات

وأشارت إدارة الجامعة إلى أنه سيتم تأخير موعد بدء كافة اختبارات منتصف الفصل لمدة ساعة.

تعليم حائل

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم حائل، استمرار الدراسة عن بعد، غدًا الأربعاء، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى عدم استقرار حالة الطقس، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة من خلال منصة مدرستي (عن بعد) ليوم غدٍ الأربعاء 18/ 6/ 1444هـ.

وأشارت الإدارة إلى أن ذلك القرار في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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