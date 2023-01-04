الدراسة حضورية في جامعة جدة غدًا

أعلنت جامعة جدة على لسان متحدثها الحجاز الثقفي، جاهزيتها لاستقبال الطلبة غدًا لعودة الدراسة الحضورية بعد خفض درجة الإنذار.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

ولفت متحدث جامعة جدة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن الجامعة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية من أجل سلامة الطلاب.

وتابع: الجامعة وفرت كافة السبل والإمكانات من أجل سلامة وراحة الطلاب ووفرت كذلك التطبيقات الحديثة لنظام التعلم الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية.

تعليق الدراسة

يذكر أن جامعة جدة، كانت قد قررت تمديد تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بمقرات وفروع الجامعة، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها أن الدراسة ستكون عن بُعد لجميع الطلبة، داعية موظفي الجامعة إلى الدوام حضوريًّا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد وفق الأنظمة والتعليمات.