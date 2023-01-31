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الدراسة عبر البلاكبورد

الدراسة عن بعد اليوم في جامعة طيبة بفرعي ينبع وبدر

2023-01-31 الساعة 12:15
الدراسة عن بعد اليوم في جامعة طيبة بفرعي ينبع وبدر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء؛ بسبب تقارير الأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ في فرعي الجامعة بمحافظة ينبع وبدر فقط، وذلك لكافة الطلبة.

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الدراسة عبر البلاكبورد

وأشارت إدارة الجامعة إلى أن الدراسة عن بُعد ستكون عبر البلاكبورد، ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.

تعليم ينبع

وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم ينبع تحويل الدراسة عن بعد أيضًا اليوم؛ بسبب التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

 

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