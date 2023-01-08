الدراسة عن بعد بجامعة أم القرى غدًا وتأجيل الاختبارات

%49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي السويد تعتزم الانضمام إلى الدرع الجوي الأوروبي مصري ينحر زوجته ويرسل سيلفي الجثة لأسرتها
أعلنت جامعة أم القرى أن الدراسة يوم غد الاثنين ستكون عن بعد في جميع مقراتها وكليات المحافظات.
وقالت الجامعة في تغريدة لها عبر تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من الجامعة على اتخاذ إجراءات السلامة، فقد تقرر أن تكون الدراسة “عن بعد” ليوم غدٍ الاثنين 16/ 6/ 1444هـ، في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.
كذلك أعلنت عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم تأجيل الاختبارات الفصلية/ النصفية (إن وُجدت) إلى موعد المحاضرة الحضورية.
وكانت جامعة الطائف، قررت تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع؛ بناء على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الجامعة في بيان صادر عنها: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد”.