الدراسة عن بعد بمدارس الجبيل والنعيرية والخفجي والقرية العليا وحفر الباطن غدًا

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، غدًا الثلاثاء؛ بسبب تقارير الأرصاد.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي غدًا الثلاثاء24/ 6/ 1444هـ للمدارس التابعة لمكتب تعليم الجبيل والنعيرية والقرية العليا والخفجي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

حفر الباطن

كما قررت إدارة تعليم حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد أيضًا عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الإدارة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 24/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.

تحذير من أمطار غزيرة

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد رفع، في وقت سابق، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في مناطق الشرقية والقصيم والرياض، وسط توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع تويتر، توقعاته بالمناطق المتأثرة، ففي الشرقية تشمل الحالة الجوية (الجبيل، الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا)، ويتوقع استمرارها من الساعة الـ 2 ظهر اليوم وحتى الساعة الـ 2 فجر الثلاثاء.