الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الأمير سطام

أعلنت إدارة جامعة الأمير سطام تحويل الدراسة الحضورية لتكون عن بعد؛ بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة طلابها وطالباتها.

وقالت إدارة الجامعة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن تحويل الدراسة في المقر الرئيس بالخرج، والدلم، وفرع الجامعة في حوطة بني تميم، لتكون عن بُعد ليوم غدٍ الخميس 4/ 7/ 1444هـ.

تعليم الزلفي

كما قررت إدارة تعليم الزلفي، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الخميس؛ بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444 هـ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الزلفي.

المجمعة

كما قررت إدارة تعليم محافظة المجمعة بالرياض، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الخميس عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمعة.