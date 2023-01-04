الدراسة عن بعد في الحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع غدًا

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أعلنت إدارة المدينة المنورة، استمرار الدراسة عن بعد ليوم غد الخميس بمدارس المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، وخَيْبَر، وبدر، وادي الفرع، عبر منصة مدرستي.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة، ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 12/ 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية- خَيْبَر- بدر- وادي الفرع، عبر منصة مدرستي.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناء على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة، ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 12/ 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، والمحافظات التابعة، وذلك عبر منصة مدرستي.