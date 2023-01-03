الدراسة عن بعد في جامعة الأميرة نورة غدًا

أعلنت إدارة جامعة الأميرة نورة، استمرار الدراسة عن بعد ليوم غد الأربعاء؛ بناء على ما ورد من تقارير الأرصاد.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، تعلن جامعة الأميرة نورة عن استمرار الدراسة عن بعد، ليوم غدٍ الأربعاء، 11/ 6/ 1444هـ.

جامعة الملك عبدالعزيز

في وقت سابق، أعلنت إدارة جامعة الملك عبدالعزيز، تحويل الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء لتكون عن بعد؛ لسلامة الطلاب في ظل الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، جامعة الملك عبدالعزيز تقرر استمرار تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون عن بعد، وذلك غدًا الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ.