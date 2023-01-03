الدراسة عن بعد في جامعة الأمير سطام غدًا

أعلنت إدارة جامعة الأمير سطام استمرار تحويل الدراسة الحضورية لتكون عن بعد ليوم غد الأربعاء؛ بناء على تقارير الأرصاد بشأن الحالة الجوية.

الدراسة عن بعد

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة طلابها وطالباتها، تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن استمرار تحويل الدراسة الحضورية لتكون عن بُعد ليوم غدٍ الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ في المقر الرئيس بالخرج، والدلم، وفرع الجامعة في حوطة بني تميم.

يذكر أن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج قد أعلنت أمس تعليق الدراسة الحضورية اليوم في كليات الجامعة بمقرها الرئيس وفي كلية التربية بالدلم وفي كليات فرع الجامعة بحوطة بني تميم وتحويلها عن بعد؛ وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.