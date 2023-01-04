الدراسة عن بعد في جامعة الإمام اليوم

أعلنت إدارة جامعة الإمام استمرار الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء؛ وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية التي تشهدها مدينة الرياض.

المحاضرات عن بعد

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من استمرار الأحوال المطرية التي تشهدها مدينة الرياض، تعلن جامعة الإمام استمرار الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ في جميع الكليات؛ للطلاب والطالبات.

يذكر أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد أعلنت تعليق الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات، وتحويل المحاضرات عن بعد في توقيت المحاضرات نفسها أمس الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ في جميع الكليات؛ وذلك بسبب الحالة المطرية التي تشهدها مدينة الرياض.