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الدوام عبر نظام البلاك بورد

الدراسة عن بعد في جامعة الجوف غدًا

2023-01-03 الساعة 9:10
الدراسة عن بعد في جامعة الجوف غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة جامعة الجوف، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء، إلى نظام التعليم عن بعد من خلال نظام البلاك بورد.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الأربعاء ١١/ ٦/ ١٤٤٤هـ عن بعد من خلال (نظام البلاك بورد) في كافة مقرات وفروع الجامعة.

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المخواة

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة استمرار الدراسة “عن بعد” ليوم غد في جميع مدارس محافظتي قلوة والحجرة ومراكز ناوان ونيرا والأخيلة، ولمنسوبي ومنسوبات المدارس في المحافظات والمراكز المذكورة.

الدوام عن بعد

وأوضحت أن تعليق الدراسة جاء حرصًا على سلامة الجميع، ‏وسيكون الدوام “عن بعد” عبر “منصة مدرستي” للطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

 

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