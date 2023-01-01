الدراسة عن بعد في جامعة القصيم غدًا

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أعلنت جامعة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية غدًا الاثنين، إلى نظام الدراسة عن بعد، بالتزامن مع تقارير الطقس والأجواء الماطرة بالمنطقة.
وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة بمنطقة القصيم.. تقرر تحويل الدراسة الحضورية غدًا الاثنين 9/ 6/ 1444هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع الكليات والفروع.
وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم القصيم، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارة أنه سيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.