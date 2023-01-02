الدراسة عن بعد في جامعة المجمعة غدًا

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أعلنت إدارة جامعة المجمعة، تعليق الدراسة الحضورية، غدًا؛ بسبب التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.
وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد رأت إدارة الجامعة تحويل الدراسة في جامعة المجمعة يوم غدٍ الثلاثاء 3 يناير 2023م عن بُعد في كافة كليات الجامعة.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم محافظة المجمعة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444هـ بمدارس تعليم المجمعة، وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.