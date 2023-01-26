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بسبب الحالة المطرية

الدراسة عن بعد في مدارس حوطة بني تميم والحريق اليوم

2023-01-26 الساعة 1:07
الدراسة عن بعد في مدارس حوطة بني تميم والحريق اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الخميس، بمدارس محافظتي حوطة بني تميم والحريق؛ نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس

وقالت الإدارة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي اليوم الخميس، بمدارس محافظتي حوطة بني تميم والحريق ولجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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حالة الطقس

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس في منطقة الرياض، مشيرًا إلى استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة حتى الساعة 2 مساء يوم الخميس.

وتوقع المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن تشهد منطقة الرياض أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة تشمل كلًّا من: الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، مرات، الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء.

ولفت المركز إلى أنه يتوقع أن تستمر الحالة المطرية تلك حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الخميس.

 

 

 

 

 

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