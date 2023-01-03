الدراسة عن بعد في مدارس ومكاتب الجوف غدًا

أعلنت إدارة تعليم الجوف، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ “عن بعد” عبر منصة مدرستي، في مدارس ومكاتب التعليم في إدارة تعليم الجوف.

جامعة الجوف

في وقت سابق، أعلنت إدارة جامعة الجوف، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء، إلى نظام التعليم عن بعد من خلال نظام البلاك بورد.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ عن بعد من خلال (نظام البلاك بورد) في كافة مقرات وفروع الجامعة.