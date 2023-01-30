الدراسة عن بعد في مدارس ينبع غدًا بسبب التقلبات الجوية

قررت إدارة تعليم ينبع تحويل الدراسة عن بعد غدًا؛ بسبب التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليم العلا

كما أعلنت إدارة تعليم العلا تحويل الدراسة غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد أيضًا عبر منصة مدرستي؛ بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.