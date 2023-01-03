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الدراسة عن بُعد عبر البلاك بورد بجامعة طيبة غدًا

2023-01-03 الساعة 7:22
الدراسة عن بُعد عبر البلاك بورد بجامعة طيبة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة طيبة، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء في مقر الجامعة الرئيسي بالمدينة المنورة وكافة فروعها بالمحافظات لتكون عن بُعد عبر البلاك بورد.

وذكرت الجامعة في بيان صادر عنها “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن الجامعة عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء ١١-٦-١٤٤٤هـ في مقر الجامعة الرئيسي بالمدينة المنورة وكافة فروعها بالمحافظات لتكون عن بُعد عبر البلاك بورد”.

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