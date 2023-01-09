الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي وروضتي في الشمالية غدًا

أعلن تعليم المنطقة الشمالية أنه نظرًا لاستمرار الحالة المطرية ومتابعة آثارها وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، غدًا الثلاثاء 06/17/ 1444 في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).

مدارس حفر الباطن

في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها: إنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.