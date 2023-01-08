%49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي السويد تعتزم الانضمام إلى الدرع الجوي الأوروبي مصري ينحر زوجته ويرسل سيلفي الجثة لأسرتها
أعلن الدكتور محمد يحيى الشهري، رئيس جامعة الحدود الشمالية، عن تحويل الدراسة غدًا الاثنين إلى نظام التعليم عن بُعد.
وقال الشهري عبر حسابه بموقع “تويتر” “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الإثنين إلى نظام إدارة التعلم عن بُعد، وتؤجل اختبارات يوم غدٍ إلى يوم الثلاثاء 2023/1/17م
بجميع مقرات الجامعة وفروعها”.
وكانت جامعة الطائف، قررت تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، بناء على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد”.