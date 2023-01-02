الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة القصيم

أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء إلى نظام الدراسة عن بعد، بالتزامن مع تقارير الطقس والأجواء الماطرة بالمنطقة.

وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين “استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة بمنطقة القصيم.. تقرر تحويل الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع الكليات والفروع”.

تمديد تعليق الدراسة

وكانت جامعة جدة قررت أيضًا تمديد تعليق الدراسة الحضورية بجميع المقرات والفروع حتى يوم الغد الثلاثاء.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم إنه تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ في جميع مقرات وفروع الجامعة، وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.