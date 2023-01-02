Icon

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتزامن مع تقلبات الطقس

الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة القصيم

2023-01-02 الساعة 4:23
الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة القصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء إلى نظام الدراسة عن بعد، بالتزامن مع تقارير الطقس والأجواء الماطرة بالمنطقة.

وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين “استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة بمنطقة القصيم.. تقرر تحويل الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع الكليات والفروع”.

قد يهمّك أيضاً
Img

تفاصيل صفقة انضمام كودي جاكبو إلى ليفربول

Img

إغلاق سوق تجاري بالطائف بسبب حفريات خطيرة

تمديد تعليق الدراسة

وكانت جامعة جدة قررت أيضًا تمديد تعليق الدراسة الحضورية بجميع المقرات والفروع حتى يوم الغد الثلاثاء.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم إنه تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ في جميع مقرات وفروع الجامعة، وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم