الدفاع الأمريكية: ملتزمون بتلبية احتياجات أوكرانيا على الأرض

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كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الدول الخمس المجتمعة داخل قاعدة رامشتاين الألمانية ملتزمة بتلبية احتياجات أوكرانيا على الأرض.
وأردف أوستن خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع 5 دول داعمة لأوكرانيا عسكريًا بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن روسيا مستمرة فى هجومها على البنية التحتية وقذف المدن الأوكرانية بصواريخ كروز والمسيرات، مؤكدًا أن مساعداتنا لأوكرانيا تتضمن مدرعات وذخائر.
وأفاد وزير الدفاع أن الشعب الأوكراني وقف صامدًا وقويًا وأشاد بالقوات المسلحة الأوكرانية التى تقاتل ببسالة، مشيرًا إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا قدموا مساعدات عسكرية تتضمنت بطارية “باتريوت” من ألمانيا فضلًا عن المشاركات الأمريكية.
وعبَّر وزير الدفاع الأمريكي عن سعادته بتقديم عدة دول أوروبية مبادرات لحماية سماء كييف، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الغربية ستحمي حياة الأوكرانيين، وأن كل الالتزامات الجديدة تؤكد عزمنا الاستمرار فى مساعدة أوكرانيا، فالأمر يتعلق بالأمن الأوروبي والعالمي.