الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق البرية

نصحت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين خلال التوجه للمناطق البرية بضرورة إبلاغ الأهل عن الوجهة والمكان المقصود.

وقال حساب الدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، لسلامتك أثناء التوجه للمناطق البرية يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة، والمكان المقصود، وتوقيت العودة.

يذكر أن الأجواء الشتوية بالمملكة تستهوي الزوار للخروج والاستمتاع بها خاصة بعد هطول الأمطار وجريان عدد من الأودية.

جهود مستمرة

في وقت سابق، أنقذت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن.

وقالت مديرية الدفاع المدني: مدني المدينة المنورة ينقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.