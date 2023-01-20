الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق البرية

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نصحت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين خلال التوجه للمناطق البرية بضرورة إبلاغ الأهل عن الوجهة والمكان المقصود.
#لسلامتك …
أثناء التوجه للمناطق البرية يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة، والمكان المقصود، وتوقيت العودة.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/XuGo1Hu8XCقد يهمّك أيضاً
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 20, 2023
وقال حساب الدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، لسلامتك أثناء التوجه للمناطق البرية يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة، والمكان المقصود، وتوقيت العودة.
يذكر أن الأجواء الشتوية بالمملكة تستهوي الزوار للخروج والاستمتاع بها خاصة بعد هطول الأمطار وجريان عدد من الأودية.
في وقت سابق، أنقذت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن.
وقالت مديرية الدفاع المدني: مدني المدينة المنورة ينقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.