الدفاع المدني: تجنبوا وضع المدافئ في مكان غير مستقر

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، نصائح مهمة عند استخدام المدافئ، وسط موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها معظم مناطق المملكة خلال هذه الفترة.

ونصحت المديرية عبر حسابها بموقع “تويتر”، بتجنب وضع المدافئ في مكان غير مستقر حتى لا تتعرض للسقوط، فضلًا عن منع الأطفال من العبث بها.

إرشادات مهمة

وكان الدفاع المدني نصح في وقت سابق بالتقيد بعدد من الاحتياطات من أجل شتاء آمن عند استخدام وسائل التدفئة، والتي تمثلت في:

التهوية المناسبة للغرفة عند استعمال وسائل التدفئة.

عدم وضع السوائل الحارة أو الأطعمة فوقها.

إبعاد المدفأة عن الستائر أو الأثاث أو المواد القابلة للاشتعال.

إطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل وعند النوم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).