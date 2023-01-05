الدفاع المدني: لا تسمحوا لأطفالكم بالاقتراب من تجمعات المياه

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أعادت المديرية العامة للدفاع المدني، التذكير يحث الأسر على ضرورة مراقبة أطفالهم عند التنزه، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة الجميع، وذلك مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.
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أثناء التنزه يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/AhhF8aN1TJ
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 5, 2023
وقالت المديرية عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر” “أثناء التنزه.. يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه”.
وفي وقت سابق، نجح مازن الجهني رجل الأمن في قوات الطوارئ في إنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة المنورة، حيث كان خارج أوقات عمله.
لكن في موقف بطولي وشجاع، أخرج الطفل المحتجز في السيل بحي العزيزية بالمدينة المنورة، خاصة بعدما ظل عالقًا لساعات وسط تجمعات مياه الأمطار، إذ نزل الرجل إليه وأنقذه خلال أقل من نصف ساعة فقط.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أكدت في وقت سابق، أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب تجمعات المياه وبرك المياه خاصة بالنسبة للأطفال.