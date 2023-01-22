Icon

محمد العويس أساسيٌّ في تشكيل الهلال ضد أبها Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon الفريق البسامي: تزويد الدوريات الأمنية بمنظومة تكشف المطلوبين خلال سيرها بالشارع Icon فيفا عن مشاركة رونالدو اليوم: حُلم طفولة الكثيرين سيتحقق Icon 85 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC Icon الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض والقصيم من أمطار غزيرة Icon شرط ريال مدريد للتفاوض مع مبابي Icon السديس يصدر ١٥٠ قرارًا تطويريًا وإنشاء ١٠ إدارات جديدة في الحرمين Icon الصلابة الدفاعية سلاح النصر Icon غموض مصير فيريرا مع نادي الزمالك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى الثانية صباح الغد

الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض والقصيم من أمطار غزيرة

2023-01-22 الساعة 4:16
الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض والقصيم من أمطار غزيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقتي الرياض والقصيم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الواحدة صباح غد الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

تفاصيل الحالة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم تشمل (الأسياج، البدائع، الثامرية، الخبراء، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، البكيرية، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور).

قد يهمّك أيضاً
Img

الاعتماد على بطارية السيارة الكهربائية لتخزين الطاقة مستقبلًا

Img

المملكة تدين وتستنكر سماح السلطات السويدية بإحراق المصحف

فيما تشمل الحالة أجزاء من منطقة الرياض هي (الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء).

وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية (رفحاء)، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف والحدود الشمالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
العالم

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

العالم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...
أخبار رئيسية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...

أخبار رئيسية
5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...
وظائف

5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...

وظائف
متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...

السعودية اليوم
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
السعودية اليوم

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة