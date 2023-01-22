الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض والقصيم من أمطار غزيرة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقتي الرياض والقصيم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الواحدة صباح غد الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

تفاصيل الحالة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم تشمل (الأسياج، البدائع، الثامرية، الخبراء، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، البكيرية، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور).

فيما تشمل الحالة أجزاء من منطقة الرياض هي (الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء).

وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية (رفحاء)، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف والحدود الشمالية.