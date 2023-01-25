وزير الشؤون الإسلامية: وقت المتاجرين بالدين انتهى ولا تسامح مع المقصرين الاتحاد الأكثر حضورًا جماهيريًا هذا الموسم وظائف شاغرة في شركة الفنار الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة رازوفيتش: نعرف الهلال جيدًا ونسعى لحصد اللقب حسين الشويش يغيب 10 أيام عن الفيحاء روسيا: ستتم مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول بريكس في أغسطس دياز: مررنا بفترة صعبة ونسعى لتجاوز الفيحاء 31 يناير آخر موعد للتقديم في المسابقة العالمية عطر الكلام الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4 مليارات ريال
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي المنطقة الشرقية من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية تشمل (الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، ورأس تنورة).
وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم.
ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.