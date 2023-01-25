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الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة

2023-01-25 الساعة 6:16
الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي المنطقة الشرقية من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

عواصف رعدية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية تشمل (الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، ورأس تنورة).

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وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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