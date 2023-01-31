الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم: أتربة مثارة حتى الـ11 مساءً

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي القصيم من أتربة مثارة حتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

أتربة مثارة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع استمرار الأتربة المثارة على أجزاء من القصيم، وتشمل (الأسياج، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، وعقلة الصقور).

وأهابت المديرية العامة الجميع عند هبوب الرياح والعواصف الرمية، بالبقاء في مكان آمن وعدم الخروج إلا للضرورة، والحذر عند المرور بجوار الأعمدة والأجسام المعلقة كاللوحات وغيرها.

تقلبات جوية

وتشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى يوم الجمعة المقبل تشمل نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاعًا للأمواج وهطولًا لأمطار رعدية متفاوتة الغزارة وتساقطًا للثلوج وانخفاضًا في درجات الحرارة وتكونًا للصقيع.

وتصل سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءًا من اليوم (الثلاثاء) إلى يوم الجمعة المقبل إلى أكثر من 60 كم / ساعة وقد تسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية على أجزاء من مناطق؛ تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل القصيم، الشرقية والرياض.. وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توقع بارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق لتصل إلى أكثر من مترين ونصف.

وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وتيارات هابطة نشطة السرعة إلى يوم الأربعاء على مناطق تبوك (تبوك، حقل، الوجه، ضباء، أملج، نيوم، شرما، تيماء)، الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر، طريف) والجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل) يمتد تأثيرها اليوم (الثلاثاء) وغدًا على مناطق؛ حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة) والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا).