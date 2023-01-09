مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز الدفاع المدني يحذر أهالي حائل والشمالية من العواصف والأمطار ديلي تلغراف: بريطانيا فقدت الرغبة في معاداة بوتين تحلية رأس الخير تحقق أعلى مستويات التواجدية والموثوقية عالميًا الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر السحب تعانق هضبة طخفة وترسم لوحة بديعية المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بحاضرة الدمام المودة تقارن التخصصات الأكاديمية للأسرة بالجامعات المحلية والعالمية
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقتي حائل والحدود الشمالية من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى مساء اليوم الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على حائل تشمل كلًا من (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق، الشنان، بقعاء، حائل، سميراء)، حتى العاشرة مساء اليوم الاثنين.
وأضافت أنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الحدود الشمالية تشمل (العويقيلية، عرعر، وطريف) حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.
وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.
وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع اليوم الاثنين، استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الموافق 16/6/1444 هـ حتى يوم غد الثلاثاء.
وتوقع الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن تستمر الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مكة وتبوك والمدينة والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والصمان بأمطار خفيفة إلى متوسطة.