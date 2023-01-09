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الدفاع المدني يحذر أهالي حائل والشمالية من العواصف والأمطار

2023-01-09 الساعة 3:34
الدفاع المدني يحذر أهالي حائل والشمالية من العواصف والأمطار
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقتي حائل والحدود الشمالية من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى مساء اليوم الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

عواصف رعدية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على حائل تشمل كلًا من (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق، الشنان، بقعاء، حائل، سميراء)، حتى العاشرة مساء اليوم الاثنين.

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وأضافت أنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الحدود الشمالية تشمل (العويقيلية، عرعر، وطريف) حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

حالة مدرار

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع اليوم الاثنين، استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الموافق 16/6/1444 هـ حتى يوم غد الثلاثاء.

وتوقع الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن تستمر الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مكة وتبوك والمدينة والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والصمان بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

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