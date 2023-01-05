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الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي

2023-01-05 الساعة 9:45
الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مديرية العامة للدفاع المدني مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- جندي – مفتش سلامة.
2- جندي – إداري.
3- جندي – مصور.

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على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.
– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.
– أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.
– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

مسمى الوظيفة المؤهل المطلوب الشروط المطلوبة ملاحظات
مفتش سلامة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول. يفضّل من لديها مؤهل علمي أعلى
إداري شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. دورة معتمدة لا تقل عن سنة في التخصصات التالية: (الإدارة، المحاسبة، نظم معلومات إدارية اللغة عربية، اللغة إنجليزية، الإحصاء، بحوث عمليات، الحاسب الآلي بتخصصاته، علم المعلومات، الموارد بشرية). يفضّل من لديها مؤهل علمي أعلى
مصور شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. دورة معتمدة لا تقل عن 3 أشهر في تخصص (التصوير، الإخراج الفني، الجرافيك). يفضّل من لديها مؤهل علمي أعلى

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/06/14هـ الموافق 2023/01/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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