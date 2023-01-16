الدوام عبر منصة مدرستي غدًا بالجوف

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أعلنت إدارة تعليم الجوف تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 24/ 6/ 1444هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس إدارة تعليم الجوف.
في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، وفقًا لما تم رصده ومتابعته وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، غدًا الثلاثاء 24/ 06/ 1444 في جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس.