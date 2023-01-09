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القرار يشمل كافة منسوبي الجامعة

الدوام عن بعد في جامعة الباحة اليوم

2023-01-09 الساعة 12:27
الدوام عن بعد في جامعة الباحة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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علقت جامعة الباحة الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، وأكدت أن الدوام عن بعد، وفقًا للأنظمة والتعليمات؛ بناء على التقارير الواردة من الأرصاد بشأن تقلبات الأجواء المنطقة.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة (الحضورية) يوم الاثنين بجميع مقرات الجامعة، على أن يكون الدوام (عن بعد)؛ للطلاب والطالبات، وكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة، وفقًا للأنظمة والتعليمات.

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تعليم الباحة

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الباحة، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي اليوم الاثنين؛ بناء على تقارير الأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم الاثنين 16/ 6/ 1444هـ بمدارس المنطقة وفي جميع القطاعات التابعة لها تعليميًّا وذلك عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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