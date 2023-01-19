الدولار بـ50 ألف ليرة لبنانية

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نقلت “رويترز” عن متعاملين في سوق الصرافة بلبنان، أن الليرة اللبنانية سجلت، اليوم الخميس، مستوى منخفضاً غير مسبوق عند 50 ألف ليرة للدولار، ما ينطوي على تراجع في قيمتها بأكثر من 95 في المائة، منذ انهيار النظام المالي في البلاد في 2019.
وأصبحت أكبر ورقة متداولة، وهي فئة 100 ألف ليرة، التي كانت تساوي 67 دولاراً، تساوي اليوم دولارين فقط.
وربطت الليرة بالدولار عند سعر 1507 في 1993، واستمر الربط حتى عام 2019 عندما تسببت عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد في أزمة مالية.