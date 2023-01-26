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عملة لبنان تسجل أكبر انهياراتها

الدولار يتخطى الـ 60 ألف ليرة لبنانية

2023-01-26 الساعة 4:54
الدولار يتخطى الـ 60 ألف ليرة لبنانية
المواطن - فريق التحرير

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سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، انهيارًا غير مسبوق، حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية) 60500 ليرة.

سعر صرف الدولار

ووفقًا للتطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كان سعر الصرف صباح اليوم 57900، إلا أن الليرة استمرت بالتدهور أمام الدولار، لتسجل أكبر انهياراتها حتى اللحظة عند 60500 ليرة للدولار الواحد.

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انهيار غير مسبوق

وعلى وقع هذا الانهيار، طلبت نقابة مستوردي الأدوية من جميع المستوردين والموزعين الاستمرار بتسليم الحد الأدنى من احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقدي من جديد.

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