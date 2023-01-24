Icon

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة فبراير المقبل Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” Icon 15 ألف ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا Icon الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى بمدينة الرياض Icon مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف للعمل في الرياض Icon الفالح: الرؤية أعطت مدن المملكة جودة الحياة ورفعت إنتاجية الفرد Icon مكة وجازان الأعلى حرارة و3 مدن تسجل الأدنى بـ 6 مئوية Icon شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات Icon حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد 12 يوماً من فصلهما Icon الصحة تحدد المعدل المناسب لشرب القهوة يومياً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
أدنى مستوى خلال 9 أشهر

الدولار يتراجع أمام مكاسب اليورو

2023-01-24 الساعة 12:04
الدولار يتراجع أمام مكاسب اليورو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحرك الدولار قرب أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل اليورو، كما تخلى عن المكاسب التي سجلها مؤخرًا مقابل الين، في وقت يعكف فيه التجار على تقييم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة فضلًا عن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة.

هبوط الدولار

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى من بينها اليورو والين 0.12 % إلى 101.89، ويتجه للعودة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي.

قد يهمّك أيضاً
Img

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

Img

السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة الشمسية الفضائية

وزاد اليورو 0.08% إلى 1.0880 دولار، ليقترب من ذروة أمس الاثنين عند 1.0927 دولار التي كانت الأعلى منذ أبريل.

السياسة النقدية

وتتلقى العملة الأوروبية الموحدة دعمًا من التعليقات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى المزيد من التشديد القوي في السياسة النقدية في الفترة القادمة.

وكان آخر هذه التصريحات ما صدر أمس الاثنين عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي أكدت من جديد أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة بسرعة لكبح التضخم، الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.

وهبط الدولار 0.41 مقابل الين إلى 130.11، بعد جلستين من المكاسب القوية، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2391 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة